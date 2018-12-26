Tekirdağ’da imar barışında 158 milyon TL ödeme yapıldı

Çevre ve Şehircilik Tekirdağ İl Müdürlüğü, il genelinde imar barışı kapsamında oluşturulan yapı kayıt belge sayısının 27 bin 817 olduğunu ve bu çerçevede alınan ödeme tutarının 158 milyon 641 bin 328 TL olduğunu açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Tekirdağ İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İmar barışından faydalanan ve yapı kayıt belgesi alan yapılara elektrik, su ve doğal gaz bağlanabilecektir. Yapı kayıt belgesi alan binalar için yıkılma endişesi son bulacaktır. Ancak depremsellik açısından yapılarda alınması gereken her türlü tedbiri malikleri alacaklardır. İmar Kanununa göre alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen para cezaları iptal edilecektir. Yapı kayıt sahipleri kendi mülklerini ekonomik bir değer olarak gösterebileceklerdir. İmar barışı başvuruları 31 Aralık 2018 tarihine kadar devam edecektir. İlimizde imar barışı kapsamında oluşturulan yapı kayıt belge sayısı 24 Aralık 2018 tarihi itibariyle 27 bin 817'dir. İlimizde genelinde alınan ödeme tutarı 24 Aralık 2018 tarihi itibariyle 158 milyon 641 bin 328 TL'dir" denildi.

Ülkedeki imara aykırı yapıların yüzde 50'nin üzerinde olduğu belirtilen açıklamada, "Bu da yaklaşık olarak 13 milyon bağımsız birime tekabül etmektedir. Bu yapılarda daha çok dar gelirli vatandaşlar oturmaktadır. Yapılan yasal düzenleme ile ülkemizde imar barışını sağlamak maksadı hedeflemiştir. Yapılardaki mevcut aykırılıkların büyük çoğunluğu 1950-2000 yılları arasındaki yapılaşmalardan kaynaklanmaktadır. Vatandaş ve belediyeler arasında ortaya çıkan imardan kaynaklı sorunlar mahkemelerde altından kalkılamayacak kadar dosyaların birikmesine yol açmaktadır. Ayrıca belediyeler imara aykırı yapılarla ilgili olarak yıkım işlemini birçok sebepten dolayı gerçekleştirememektedir. Vatandaşlar bu ihtilaflardan dolayı oturdukları evlerine su, elektrik ve doğal gaz bağlatamamakta ya da kaçak kullanım yapmaktadır. Konut veya iş yerleri ekonomik olarak bir değer ifade etmemektedir. Fabrika ve konut yapıları ticari piyasalarda ipotek veya teminat olarak gösterilememektedir" ifadeleri kullanıldı.

Başvurusu onaylanarak alınan yapı kayıt belgeleri ve ilçe dağılımı ise şöyle:

"Süleymanpaşa 5 bin 3 belge ile yüzde 18. Çorlu 4 bin 231 belge ile yüzde 15.20. Marmaraereğlisi 3 bin 750 belge ile yüzde 13,50. Saray 3 bin 92 belge ile yüzde 11,10. Şarköy 2 bin 441 belge ile yüzde 8,80. Ergene 2 bin 349 belge ile yüzde 8,40. Kapaklı bin 951 belge ile yüzde 7,00. Çerkezköy bin 386 belge ile yüzde 5,00. Malkara bin 383 belge ile yüzde 5,00. Muratlı bin 301 belge ile yüzde 4,70. Hayrabolu 930 belge ile yüzde 3,30"

Kaynak: İHA