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Tekirdağ’da insan kaçakçılarına operasyon! 25 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 25 düzensiz göçmen ile onlara organizatörlük yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı.

Tekirdağ’da insan kaçakçılarına operasyon! 25 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ Çerkezköy'de göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi. Çerkezköy ilçesinde 25 düzensiz göçmen ile onlara organizatörlük yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine iki aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramada 25 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçaklara kılavuzluk yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler Çerkezköy Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından Tekirdağ Göç İdaresine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

 

Tekirdağ’da insan kaçakçılarına operasyon! 25 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ’da insan kaçakçılarına operasyon! 25 düzensiz göçmen yakalandı

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