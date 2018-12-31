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Tekirdağ'da iş kazası: 1 ölü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Çerkezköy Organize Sanayi...

Tekirdağ'da iş kazası: 1 ölü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) içerisinde yer alan bir ilaç fabrikasında çalışan İsmail Müsellimli (26) makine ile duvar arasında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan işçi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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