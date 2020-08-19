Tekirdağ'da iş makinesi yüklü tır köprüye sıkıştı! Olası bir faciadan dönüldü

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde seyir halindeki iş makinesi yüklü tır, sürücüsünün azami yüksekliği hesap edememesinden dolayı bir anda köprüye sıkıştı. Bir süreliğine tek şeritten trafik akışının sağlandığı yolda tırın hızının az olması sebebiyle olası faciadan dönüldü.