Tekirdağ'da iş makinesi yüklü tır köprüye sıkıştı! Olası bir faciadan dönüldü
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde seyir halindeki iş makinesi yüklü tır, sürücüsünün azami yüksekliği hesap edememesinden dolayı bir anda köprüye sıkıştı. Bir süreliğine tek şeritten trafik akışının sağlandığı yolda tırın hızının az olması sebebiyle olası faciadan dönüldü.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi çevreyolu üzerinde Yeni Sanayi mevkiindeki köprülü kavşakta yaşanan kazada tır sürücüsü azami yüksekliği geçen tır ile köprü altından geçmeye kalkınca altında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen yetkililer, tırın kurtarılması için çalışma başlattı. Tırın lastiklerinin indirilmesi üzerine trafik akışı da sağlanan yolda tırın köprü altına girerken hızının düşük olması da büyük bir faciayı önledi.
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