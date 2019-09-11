Tekirdağ'da israfa karşı bayat ekmek kutusu

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, hem israfın önüne geçmek hem de sokak hayvanlarının yemek ihtiyacını karşılamak için "Bayat Ekmek Toplama Kutusu" projesi başlatıldı.

Kapaklı'da İlçe Belediye Başkanlığı'nca, hem israfın önüne geçmek hem de sokak hayvanlarının yemek ihtiyacını karşılamak amacıyla "Bayat Ekmek Toplama Kutusu" projesi hayata geçirildi. Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, ilk etapta 4 noktaya koydukları ekmek kutularını ilerleyen süreçte artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Konteyner kenarına bırakılan ekmeklerin tek bir yerde toplanacağını ve görüntü kirliliğinin de önleneceğini söyleyen Çetin, israfla ilgili halkı bilinçlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Çetin, "Ülkemizde günde 6 milyon ekmeğin çöpe atıldığını üzülerek söylüyorum. Kapaklı Belediyesi olarak bu konuya dikkat çekerek çöpe atılmak istenen bayat ekmekleri sokak hayvanlarımıza ulaştırmak için çalışma başlattık. Şehrimizde ekmek israfının önüne geçmek ve bayatlayan ekmeklerin evsel atıklarla birlikte çöpe gitmesini önlemek amacıyla ilçemizde 4 ayrı pilot noktaya yerleştirilen bayat ekmek toplama kutularının, ilerleyen günlerde sayılarını artırmayı planlıyoruz. Halkımızdan ricamız, bu kutulara sadece ekmek atmalarıdır" diye konuştu.

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DHA