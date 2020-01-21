Tekirdağ'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı
TEKİRDAĞ (AA) - Marmaraereğlisi ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kamaradere Mahallesi'ndeki bir sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine giden ekipler kaçak kazı yaptıkları tespit edilen Z.S, D.E,...
TEKİRDAĞ (AA) - Marmaraereğlisi ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kamaradere Mahallesi'ndeki bir sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Olay yerine giden ekipler kaçak kazı yaptıkları tespit edilen Z.S, D.E, E.Ö, E.A.ve M.K'yı yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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