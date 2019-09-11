Tekirdağ'da kaçak tütün denetimi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Çerkezköy'de, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak tütün satışına yönelik yaptığı denetimde 300 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kızılpınar ve Veliköy mahallelerinde kaçak tütün satıcılarına yönelik denetim yaptı.

Yapılan kontrollerde jandarma ekipleri bir büfede 300 paket sigara, 290 paket sigara kağıdı, 5 adet bandrolsüz nargile folyosu, 4 adet nargile bandrolsüz tütünü ve 3 adet pipo tütünü ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, işletmeye idari para cezası uyguladı.



Kaynak: AA