Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy, Malkara ve Saray ilçelerinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün satışı ve kullanımı yaptıkları tespit edilen kişilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 33 kilogram kıyılmış tütün, 118 paket sigara ve 8 bin 694 makaron ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan İ.K, T.B, T.A, H.N.B. ve R.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA