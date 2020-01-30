Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy, Malkara ve Saray ilçelerinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün satışı ve kullanımı yaptıkları tespit edilen kişilerin adreslerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda...
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy, Malkara ve Saray ilçelerinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün satışı ve kullanımı yaptıkları tespit edilen kişilerin adreslerine operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda 33 kilogram kıyılmış tütün, 118 paket sigara ve 8 bin 694 makaron ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan İ.K, T.B, T.A, H.N.B. ve R.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
HABERE YORUM KAT