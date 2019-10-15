Tekirdağ'da kamu kurumlarından 40 bin 596 ton atık toplandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da "Sıfır Atık Projesi" kapsamında bu yılın 9 ayında kamu kurum ve kuruluşlarından 40 bin 596 ton atık toplandı.

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının kağıt, plastik, cam, metal, pil, bitkisel yağ gibi geri dönüştürülebilir atıklarının toplandığını söyledi.

"Sıfır Atık" projesini bütün kamu kurum kuruluşlarında uygulamak için çalıştıklarını belirten Tohumcu, "Toplanan atıklar ekonomiye kazandırılıyor. Tekirdağ'da Valilik, üniversite, tüm kaymakamlıklar ve organize sanayi gibi toplam 703 kamu kurum ve kuruluşu Sıfır Atık projesine dahil edilmiştir." dedi.

Tohumcu, "Sıfır Atık Projesi" ile ilgili şu bilgileri verdi:

"2019 yılının 9 ayında 40 bin 596 ton atık toplandı. Bu bizim için önemli bir rakam. Bu atıklar kağıt, karton, cam, motor yağı, bitkisel ve plastik atıklar. Bunlar geri dönüştürülüp ekonomiye kazandırıldı. Bu sayılara baktığımızda ilimizde 130 bin ağacı kesilmekten kurtardık. Bunları geri dönüştürerek 18 bin metre küplük depolama alanından tasarruf ettik."

Tohumcu, atıkları "yeryüzü madenleri" olarak gördüklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Ne kadar çok atık toplarsak, ne kadar çok atığı geri kazanırsak ham maddeye olan ihtiyacımız azalacaktır. Bu yüzden herkesin geri dönüştürülebilir atıkları diğer atıklardan ayırması gerekmektedir. 2023 yılında Sıfır Atık bütün kurumalarda uygulanmaya başlayacak. Hem daha fazla geri dönüşüm olacak hem de bu sektörde ilave bir istihdam olacak. Karada sağlamış olduğumuz bu başarıyı Sıfır Atık Mavi projesiyle denizlere de taşımak istiyoruz. İlimizde Deniz Çöpleri İl Eylem Planı ile ilgili gerekli çalışmaları başlattık. Bu planla kıyılarımızda düzenli temizlik, deniz diplerindeki çöplerin çıkartılması gibi çalışmalar yapacağız."









Kaynak: AA