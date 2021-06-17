Tekirdağ'da kan donduran olay! 2 yaşındaki kızını pencereden aşağı attı, küçük kız hayatını kaybetti!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Ümmühan Dumanlıoğlu, geçimsizlik yaşadığı, eşi Ahmet Dumanlıoğlu'nu 1,5 yıl önce terk edip, 2 yaşındaki kızını da yanına alarak, annesinin evine taşındı.

ATMAZSAM CEHENNEME GİDECEĞİMİ SÖYLEDİLER

Eşi ile boşanma aşamasında olan ve psikolojik sorunlarının olduğu iddia edilen Ümmühan Dumanlıoğlu, kızını pencereden aşağı attıktan sonra, sokakta yerde yatan kızının yanına gitti. Olayı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Ümmühan Dumanlıoğlu'nun pencereden attığı 2 yaşındaki kız çocuğu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yumdu. Korkunç olayın ardından gözaltına alınan cani anne tutuklandı. Dumanoğlu'nun verdiği ifadede "Bana cinler geldi ve kızımı aşağı atmamı istedi. Atmazsam kızımın cehenneme gideceğine söylediler" dediği ortaya çıktı.

KÜÇÜK KIZ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı kız çocuğu, Çorlu Devlet Hastanesi'ne, oradan da Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan minik kız, doktorların tüm uğraşlarına rağmen hayatını kaybetti.

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KIZIMI ALIP ANNEME GETİRDİM

Polisin gözaltına aldığı Ümmühan Dumanlıoğlu, emniyetteki işlemlerin hemen ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece kasten öldürmek suçundan tutuklandı.

Dumanlıoğlu'nun, ifadesinde, "Kızımla birlikte annemin evinde yaşıyoruz. Annem mutfağa girdiğinde ben oturma odasına kızımla geçtim. Bana cinler geldi ve kızımı aşağı atmamı söyledi. Atmazsam kızımın cehenneme gideceğine söylediler. Ben de kızımı alıp, cama geldim; kızımı camdan aşağı attım. Cinler söyledi. Ben sonra hemen aşağı koştum, kızımı alıp anneme getirdim. Hastaneye götürüldü" dediği öğrenildi.

EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Kızını gözyaşlarıyla toprağa veren baba Ahmet Dumanlıoğlu boşanma aşamasında olduğu Ümmühan Dumanlıoğlu'dan şikayetçi oldu. Dumanlıoğlu, ifadesinde, "1,5 yıldır ayrı evde yaşıyoruz. Psikolojik rahatsızlığı vardı. Kızımın ölümüne neden olan eşimden davacı ve şikayetçiyim" dedi.