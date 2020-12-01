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  3. Tekirdağ'da kar yağışı etkili oldu!

Tekirdağ'da kar yağışı etkili oldu!

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinin batısı ile yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında -4 derece civarında seyrettiği Tekirdağ'da yağışın şiddetlenmesine karşı ekiplerde gerekli önlemleri aldı.

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01 Aralık 2020 Salı 09:15
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