Tekirdağ'da kar yağışı etkili oldu!
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinin batısı ile yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında -4 derece civarında seyrettiği Tekirdağ'da yağışın şiddetlenmesine karşı ekiplerde gerekli önlemleri aldı.
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01 Aralık 2020 Salı 09:15
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