Tekirdağ'da kar yağışı etkili oldu!

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinin batısı ile yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında -4 derece civarında seyrettiği Tekirdağ'da yağışın şiddetlenmesine karşı ekiplerde gerekli önlemleri aldı.