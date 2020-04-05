Tekirdağ’da karantina süresi dolan öğrenciler ve vatandaşlar tahliye ediliyor

Yurt dışından getirilerek Tekirdağ şehir merkezi ve Çorlu ilçesinde yurtlarda karantina altına alınan 360 öğrenci ve vatandaş, karantina sürelerinin dolması ile tahliye edilmeye başlandı.

Tüm dünyaya yayılan korona virüs salgınının ülkemizde de görülmesinin ardından Avrupa ülkelerinden ve umreden dönen vatandaşlar karantinaya alınmıştı. 22-23 Mart'ta çeşitli ülkelerden Türkiye'ye gelen 360 öğrenci ve vatandaş, Tekirdağ şehir merkezi ve Çorlu ilçesinde yurtlara yerleştirilmişti. Karantina süreleri dolan öğrenciler, yapılan sağlık kontrollerinin ardından testlerinin negatif çıkması ve durumlarının iyi olması üzerine tahliye edilmeye başlandı. Öğrencileri taşıyan otobüsler tek tek yurt binalarından ayrılıyor.

Kaynak: İHA