Tekirdağ'da karne heyecanı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da 561 okulda eğitim öğretim gören 183 bin 882 öğrenci karnelerini aldı.

Süleymanpaşa İlkokulu Müdürü Hüseyin Mutlu ve sınıf öğretmenleri yapılan yarıyıl karne töreninde öğrencilere tek tek karnelerini verdi.

Mutlu, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerinin tatili en güzel şekilde değerlendirmesi gerektiğini ifade ederek, "Güzel bir yarıyılı geride bıraktık. Bugün alınacak karneler öğrencilerimizin, ailelerin ve idarecilerimizin emeklerinin karşılığıdır. Öğrencilerimiz tatilde kendilerini dinlendirip ikinci döneme daha enerjik bir şekilde başlayacaktır. Öğrencilerimizin için güzel bir tatil olmasını temenni ediyorum." dedi.

Öğrencilere, yarıyıl tatilinde bol bol aktivite yapmalarını tavsiye eden Mutlu, boş zamanlarında kitap okumayı da ihmal etmeme konusunda uyardı.

Kaynak: AA