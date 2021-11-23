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  3. Tekirdağ'da kayganlaşan yol faciaya yol açtı! Otomobil, servis midibüsüne çarptı: Özcan- Nalan Özdemir hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı

Tekirdağ'da kayganlaşan yol faciaya yol açtı! Otomobil, servis midibüsüne çarptı: Özcan- Nalan Özdemir hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçerek servis midibüsüne çarptı. Korkunç kazada Özcan Özdemir ve eşi Nalan Özdemir hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı.

Tekirdağ'da kayganlaşan yol faciaya yol açtı! Otomobil, servis midibüsüne çarptı: Özcan- Nalan Özdemir hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı 119

Alınan bilgilere göre kaza sabah saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Muratlı ilçesi İstiklal-Kurtpınar OSB Mahallesi'nde meydana gelen kazada iddiaya göre Özcan Özdemir hakimiyetindeki 59 AL 320 plakalı otomobil, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedince karşı şeride geçti. 