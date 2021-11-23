Tekirdağ'da kayganlaşan yol faciaya yol açtı! Otomobil, servis midibüsüne çarptı: Özcan- Nalan Özdemir hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı

"Doğal olan hiçbir şeyi sevmiyorum" diyen Gülşah Saraçoğlu takipçisinin eleştirisine sinirlenerek ağır konuştu!

Altın fiyatları öyle bir hareketlendi ki gram altın zirvenin sahibi oldu! Yatırımcı halinden memnun, altın almayan hali içler acısı! İşte güncel altın fiyatları