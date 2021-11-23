Tekirdağ'da kayganlaşan yol faciaya yol açtı! Otomobil, servis midibüsüne çarptı: Özcan- Nalan Özdemir hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı
Tekirdağ'da kayganlaşan yol faciaya yol açtı! Otomobil, servis midibüsüne çarptı: Özcan- Nalan Özdemir hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçerek servis midibüsüne çarptı. Korkunç kazada Özcan Özdemir ve eşi Nalan Özdemir hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı.