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Tekirdağ'da kedi oteli

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde çok sayıda kedinin barınabileceği 'Kedi Oteli' açıldı.

Tekirdağ'da kedi oteli

Gönül Belediyeciliği hizmet anlayışının önemli ayaklarından birini oluşturan sokak hayvanları ile ilgili Süleymanpaşa Belediyesi yeni projeler üretmeye devam ediyor. Sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin barınma ve beslenme ihtiyaçları için çözümler üreterek öncü çalışmalar yürüten Süleymanpaşa Belediyesi, sokak kedileri için düşünceli bir konsepti uygulamaya geçirdi.

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Süleymanpaşa Belediyesi daha öncesinde sokak kedileri için kedi evleri imal edip şehrin her bir yanına yerleştirmişti ancak evlerin köpekler tarafından saldırıya uğraması ve bazı vatandaşlar tarafından yerlerinden sökülüp atılması sonucunda belediye yeni bir kedi barınma alanı üreterek kedilerin güvenle yaşayabilmeleri için öncü bir çalışma gerçekleştirdi.

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İLK OTEL KEDİLERİN HİZMETİNE SUNULDU

Sokak kedilerinin  rahatça barınabileceği Kedi Oteli  konseptini geliştiren Süleymanpaşa Belediyesi, geliştirilen projeyi Fen İşleri Müdürlüğü atölyelerinde imal etmeye başladı. İlk kedi oteli yerine yerleştirilerek kedilerin hizmetine sunuldu. Kediler için kuru mama takviyesi de gerçekleştirildi.

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Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yalnızca kedilerin girebileceği şekilde tasarlanan yeni nesil kedi evlerinin ilkini hizmete sunduklarını ve 20'ye yakın kedinin barınabileceğini söyledi. "Kedi Oteli" konseptinin yaygınlaştırıp şehrin birçok noktasına yerleştirmeyi hedeflediğini belirtti.

 

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