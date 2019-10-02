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  3. Tekirdağ’da kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı

Tekirdağ’da kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoğun siste kontrolden çıkan bir otomobil park halindeki araçlara çarptı.

Tekirdağ’da kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoğun siste kontrolden çıkan bir otomobil park halindeki araçlara çarptı.

Kaza, sabah saatlerinde Hacıevhat Mahallesi Şehit Temizer Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametinden ilçe merkezine seyir halinde olan bir otomobil, yoğun sis nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, park halindeki iki otomobile çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Tekirdağ’da kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı

Tekirdağ’da kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı

Kaynak: İHA

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