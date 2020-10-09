Tekirdağ'da korkunç patlama!

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde doğal gaz boru şebekesinin bulunduğu alanda yapılan kazı çalışmaları esnasında patlama yaşandı. Meydana gelen patlamada kimse yaralanmazken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri çevrede güvenliği sağlarken ve doğal gaz firması yetkilileri de çalışma başlattı.