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Tekirdağ'da korkunç patlama!

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde doğal gaz boru şebekesinin bulunduğu alanda yapılan kazı çalışmaları esnasında patlama yaşandı. Meydana gelen patlamada kimse yaralanmazken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri çevrede güvenliği sağlarken ve doğal gaz firması yetkilileri de çalışma başlattı.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde İnönü Mahallesi'ndeki kazı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu patladı. Patlamanın şiddeti büyük bir korku yaratırken yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve doğal gaz firması yetkilileri sevk edildi. Yaralanan kimsenin olmadığı patlamada polis ekipleri çevre güvenliği alırken, doğal gaz firması yetkilileri de çalışma başlattı.

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09 Ekim 2020 Cuma 13:54
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