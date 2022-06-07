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Tekirdağ'da korkutan olay! Fabrikada patlama meydana geldi!

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 2 işçinin sesten etkilenerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Korkutan olay, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 21:30 sıralarında fabrikanın depo bölümünde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

Tekirdağ'da korkutan olay! Fabrikada patlama meydana geldi!

2 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaklaşık 3 kilometrelik alandan duyulan sesten 2 işçi etkilendi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yapılan incelemede herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadı. Sesten etkilenen işçiler tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

 

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