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  3. Tekirdağ'da korkutan tablo! Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73,5'e ulaştı

Tekirdağ'da korkutan tablo! Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73,5'e ulaştı

Tekirdağ'da 619,85 olan vaka sayısı 830,44'e yükselirken, yoğun bakım doluluk oranı da yüzde 73,5 oldu. Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının en fazla arttığı illerden Tekirdağ'da, vatandaşların tedbirlere daha fazla uymasını istedi.

Tekirdağ'da korkutan tablo! Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73,5'e ulaştı

Sağlık Bakanlığının açıkladığı her 100 bin nüfusa karşılık gelen 10-16 Nisan haftalık vaka sayılarına göre Tekirdağ'da 619,85 olan vaka sayısı 830,44'e yükselirken, yoğun bakım doluluk oranı da yüzde 73,5 oldu. Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, bazı vatandaşların hala salgınla mücadelede gerekli özeni göstermediğini söyledi.

"SALGINLA MÜCADELEDE HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI"

Herkesin salgınla mücadelede üzerine düşeni yapması gerektiğini vurgulayan Kalkan, "Toplu kullanılan alanlarda fazla vakit geçirme ve sosyal hareketlilik, virüs artışına yol açıyor. Vatandaşlarımız kapalı alanlarda uzun kalmamalı, maske ve mesafe kurallarına titizlikle uymalı. Şu unutulmamalı ki virüs, her zamankinden daha yoğun bir mesai içerisinde." dedi.

Kalkan, salgınla mücadelede aşının önemine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Devletimiz aşıyı ücretsiz karşılamakta. Aşı için yeteri kadar hastanelere gelindiğini söyleyemeyiz. Bunda bilgi kirliliklerinin de payı var. Her iki aşı da oldukça etkili. Kullanan insanlarda şunu görmekteyiz ki aşı yaptıranlardan hastanelere müracaat neredeyse yok denilecek kadar az. Bu da aşının ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, belirlenen kurallara uymaları, aşılarını mutlaka olmaları."

"İLAÇLAR USULÜNE UYGUN KULLANILMALI"

Kalkan, kentteki hastanelerde gerekli önlemleri aldıklarını ve yoğun bakımlarda sıkıntı yaşamadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Hasta kişilere verilen ilaçları, usulüne uygun kullanmalarını istiyoruz. Çünkü bazı hastalarımız ilaçları kullanması gerekenden az kullanıyor, kimisi hiç kullanmıyor. Bu durum da hastalığın seyrini etkiliyor. Gerekli dikkati göstermezsek hafife aldığımız her hadise, bize pahalı faturalar olarak dönüyor. Yoğun bakım doluluk oranlarında da artış oldu, bizler bunun planlamasını yaptık. Yatak kapasitemizi artırdık ve herhangi bir sorun yaşamıyoruz."

KAYNAK: Anadolu Ajansı

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