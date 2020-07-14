Tekirdağ'da köylüler, traktör ve araçlarla su taşıyor

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinin kırsal Allıışık Mahallesi'nde, yaklaşık 10 gündür evlerin musluklarından su akmıyor. Vatandaşlar, araç ve traktörlerle yaklaşık 2 kilometre mesafedeki çeşmeye giderek, bidonlarla evlerine su taşıyor. Mahalle halkından Erdal Engin, kendileri ve hayvanların susuz kaldığını belirterek, "Açlıktan değil susuzluktan öleceğiz" dedi.

Malkara'ya 15 kilometre mesafede bulunan kırsal Allışık Mahallesi'nde yaklaşık 10 gündür evlerin musluklarından su akmıyor. 200 nüfusun bulunduğu mahallede vatandaşlar, su ihtiyaçlarını 2 kilometre mesafedeki çeşmeden karşılıyor. Vatandaşlar araba ve traktörlere giderek yanlarında getirdikleri su bidonlarını çeşmeden doldurup, evlerine götürürken, yazın sıcak günlerinde susuz kalmalarına tepki gösterdi.

Allışık Mahallesi muhtarı Hikmet Sözbilir, başvurdukları Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (TESKİ) arıza bildirdiğini belirterek, 10 gündür su kesintisi yaşadıklarını söyledi. Sözbilir, "TESKİ yetkilileriyle olsun, belediye başkamızla olsun konuşmamızda su hattında iki tane arıza olduğu belirtildi. Her gün yetkililerle görüşüp, tankerle su takviyesi yapıp normale dönme çalışmamız var. Biraz daha sabırlı olmamız lazım. Yetkililerinde büyük çaba harcadıklarından eminim. Yetkililere güveniyorum. Bizim su hattımız yapacaklar ve tamamlayacaklardır. Herkesin derdini gidereceklerdir" dedi.

'SUSUZ KALDIK'

Mahalle halkından Selahattin Taşkın, 10 gündür susuz kaldıklarını belirterek, "Sular akmayınca insanlarda hayvanlarda susuz kalıyor. Bu belediye nerede? Oy zamanı gelince hepsi oy istiyor. Bu saatten sonra kimseye oy yok. Hepsi boşuna gidecek. Hayvanlarımız susuz. Hayvanlarımıza buradan su taşıyoruz. Bizler içme sularımızı bu çeşmeden taşıyoruz. Tuvalete bile suyu buradan taşıyoruz. Bütün su ihtiyacımızı buradan taşıyoruz. 10 günden beri evde sular kesik. Belediye 2 tanker su getirip depoya bırakıyor ama su aşağıya inmeden borular dolmadan bitiyor. Suları açınca içinden su balçık gibi akıyor. Yazık yani bize çok yazık. Her gün bu çeşme başı böyle sabah gelince içmeye su bulamazsın burada. Herkes suyunu buradan alıyor. Bazı vatandaşlarda ileride göletten su taşıyor. Buradan akan su yetmiyor. Köyün tek çeşmesi burası" dedi.

Erdal Engin ise kendileri ve hayvanların susuz kaldığını belirterek, "Açlıktan değil susuzluktan öleceğiz. Köylü olarak herkes suyu bu çeşmeden alıyoruz. Ama çeşmedeki su da bitti. Ben bu susuzluk yüzünden 70 hayvanımın hepsini satacağım. Uğraşamam. İyice bıktım. Balyalar tarlada kaldı taşıyamıyoruz. Buradan su taşımaktan balya işine bakamıyoruz. Su işinden başka işimize bakamıyoruz. Gece balya biraz taşıyoruz. Gündüz su taşıyoruz. Artık canımıza tak etti" dedi.

Köylü olarak çok mağdur olduklarını ifade eden İsmail Avcı ise, "Evlerimizde 10 gündür sular akmıyor. Tankerle su getiriyorlar depoya boşaltıyorlar ama diyelim ki tankerle 20 ton su geliyor. 20 ton suda zaten 3 haneye gidiyor. O su bile gelmiyor. Tankerle boşaltılan su borularda kalıyor. Hiç kimse o sudan faydalanamıyor. Ben sabahtan beri üçüncü gelişim buraya. Akşama kadar daha kaç kere geleceğiz belli değil. Süt güğümlerinle evimize su taşıyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA