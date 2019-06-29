Tekirdağ'da küçükbaş hayvan hırsızlığı iddiası

TEKİRDAĞ (AA) - Ergene ilçesinde bir ağılda bulunan ve çalındığı iddia edilen 39 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kurban bayramı nedeniyle meydana gelmesi muhtemel hayvan hırsızlıklarına karşı emniyet tedbirlerinin alınması ve hayvan ağıllarında hırsızlıkların önlenmesi konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Jandarma ekipleri Ulaş Mahallesinde devriye görevi sırasında Erkan Ö. ve Burhan Ö'nün ağılında küpesiz küçükbaş hayvanların olduğu tespit etti.

Küpesiz hayvanlarla ilgili araştırma yapan ekipler, hayvanların bir hafta önce İstanbul Arnavutköy'de çalınan 58 küçükbaş hayvandan 39 tanesi olduğunu belirledi.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile işletme yetkilisi olan şüphelilere "Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçundan adli işlem yapıldı.

Ağılda bulunan 39 küçükbaş hayvan da sahibi Osman Nuri Özdemir'e teslim edildi.







Ergene ilçesi Ulaş Mahallesi Mülki sınırları içerisinde yaklaşan kurban bayramı nedeniyle meydana gelmesi muhtemel hayvan hırsızlıklarına karşı emniyet tedbirlerinin alınması ve hayvan ağıllarında hırsızlıkların önlenmesi konusunda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi kapsamında 29.06.2019 tarihinde Saat:09:00 sıralarında önleyici kolluk devriyesi icrası sırasında; Erkan ÖZMEN ve Burhan ÖKSÜZ isimli şahısların ağılında küpesiz küçükbaş hayvanların olduğu tespit edilmiştir.





Kaynak: AA