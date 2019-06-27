Tekirdağ'da kumaş deposunda yangın TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde hurda kumaş deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor. Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren hurda kumaş deposundan dumanların yükseldiğini gören görevliler, durumu itfaiyeye bildirdi.İhbar üzerine olay yerine Tekirdağ...

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde hurda kumaş deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor. Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren hurda kumaş deposundan dumanların yükseldiğini gören görevliler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.



Kaynak: AA



