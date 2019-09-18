Tekirdağ'da makilik ve ormanlık alanda yangın TEKİRDAĞ (AA) - Malkara ilçesinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Güneşli Mahallesi yakınlarında başlayan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle makilik ve ormanlık alana sıçradı. Yangına, karadan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve itfaiye, havadan...

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TEKİRDAĞ (AA) - Malkara ilçesinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Güneşli Mahallesi yakınlarında başlayan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle makilik ve ormanlık alana sıçradı. Yangına, karadan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve itfaiye, havadan helikopterle müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla söndürülen yangında, zarar gören alanın belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA



