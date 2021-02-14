Yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle valiliklerden yüz yüze eğitime ilişkin art arta açıklamalar yapılıyor. Birçok ilde okullar tatil edildi. Peki Tekirdağ'da okullar tatil mi 15 Şubat 2021? Tekirdağ'da Pazartesi kar tatili var mı? İşte detaylar...

TEKİRDAĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ 15 ŞUBAT 2021?

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitimin ertelendiği belirtilerek uzaktan eğitime devam edileceği ifade edildi.

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Tekirdağ Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin 13.02.2021 tarih ve 141 Sayılı Kararıyla ilimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlamasına karar verilen il geneli Millî Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmî ve özel okulların yüz yüze eğitime başlama kararı 2 (iki) gün süreyle ertelenmiş olup yüz yüze eğitimin ertelendiği okullarımızda da eğitime uzaktan eğitimle devam edilecektir”

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NELERDİR?

Olumsuz hava koşulları aşarı yağmur, kar, tipi, fırtına olarak tanımlanabilir. Bu zorlu hava koşullarında bir çok tehlikeyle karşılaşabiliriz. Bunların neler olduğunu maddeler halinde inceleyelim.

Kar: Şiddetli kar yağışı nedeniyle yollar kapanabilir ve çığ tehlikesi yaşanabilmektedir. Karlı ve buzlu yollarda araçlar kazalar yaparak yaralanmalara neden olurlar.



Sis: Şiddetli sis nedeniyle görme zorluğu yaşarız ve buda ulaşım konusunda bizlere sıkıntılar yaşatır. Kazaların büyük bölümü sis nedeniyle meydana gelir.



Fırtına: Şiddetli fırtınalar maddi ve manevi zararlar ortaya çıkarır. İnsanların fırtına ile uçuşan nesneler ile yaralandıkları, hatta öldükleri olmuştur.



Yağmur: Çok yağmur yağması ile erozyon meydana gelebilir ve insanlar toprak altında kalırlar. Şiddetli yağışlar sel baskınlarına neden olarak hayatımızı etkileyebilir.

TERKİRDAĞ HAKKINDA BİLGİ

Tekirdağ, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık yirmi ikinci şehridir. Tekirdağ nüfusu 2020 yılına göre 1.081.065'dir.

Marmara Bölgesi'nin Trakya yakasında bulunur; doğuda İstanbul, güneyde Marmara Denizi ve Çanakkale, batıda Edirne, kuzeyde Kırklareli ve kuzeydoğuda Karadeniz ile çevrilidir. 2012 yılında nüfusu 750.000'i geçen 14 adet il TBMM'de kabul edilen kanun ile büyükşehir statüsü kazandığı için Türkiye'nin 30 büyükşehrinden biridir. 30 Mart 2014'te yapılan yerel seçimlerin ardından resmen büyükşehir belediyeciliği ile yönetilmeye başlamıştır, hizmet sahası 6.190 kilometrekare olarak tüm il sınırlarıdır. Bu kanunla üç yeni ilçe kurulmuştur. Bunlar, Süleymanpaşa, Kapaklı ve Ergene'dir. Bu ilçelerle birlikte toplam ilçe sayısı on birdir.

TÜRKİYE'DE HAVA DURUMU NASIL 14 ŞUBAT?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Erzincan, Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Güney Ege kıyıları, Batı Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Afyon ve Çorum çevrelerinde yoğun kar, İzmir, Manisa, Aydın kıyıları ile Antalya'nın doğusunda kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, Trakya'da biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Marmara'nın kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Afyon ve Çorum çevrelerinde yoğun kar(kıyılarda 5 ila 15 cm, iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 cm) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI; Yağışların; İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI; Rüzgarın; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Marmara'nın kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinde yoğun olmak üzere bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE -5°C, 2°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

İSTANBUL 0°C, 2°C

Çok bulutlu ve yoğun olmak üzere kar yağışlı

KIRKLARELİ -5°C, 0°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

KOCAELİ 0°C, 1°C

Çok bulutlu ve yoğun olmak üzere kar yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. GÜney Ege kıyılarında yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -3°C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer yoğun olması bekleniyor.

DENİZLİ 4°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR 2°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA 2°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın doğusu ile gece saatlerinden itibaren batı Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, gece saatlerinden itibaren iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların yarın Antalya'nın doğusunda yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ADANA 7°C, 19°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 11°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 6°C, 17°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA 7°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile yarın Bölgenin batısı ile Yozgat çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA -1°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ÇANKIRI -1°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR -3°C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KONYA 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU -4°C, -2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DÜZCE -1°C, 0°C

Çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KASTAMONU -4°C, -2°C

Çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ZONGULDAK 0°C, 1°C

Çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile yarın Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya, Çorum ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve zamanla karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 2°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

RİZE 6°C, 8°C

Çok bulutlu, yarın yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN 2°C, 3°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yarın zamanla karla karışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı

TRABZON 5°C, 8°C

Çok bulutlu, yarın yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Tunceli ve Erzincan ile yarın Erzurum ve Bingöl çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZİNCAN 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı

ERZURUM 0°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

KARS 0°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -3°C, 11°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu yarın sabah saatlerinde Diyarbakır'ın kuzey kesimleri hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 3°C, 19°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, yarın sabah saatlerinde kuzey kesimleri hafif yağmurlu

GAZİANTEP 4°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 8°C, 19°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 7°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Marmara ve Kuzey Ege’de kuvvetli fırtına; Batı Karadeniz Güney Ege’de fırtına bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, Doğu Karadeniz yağmurlu, Batı Karadeniz karla karışık yağmurlu; Rüzgar: Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, doğusu yarın öğle saatlerinde 4 ila 6; Doğu Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğu, yarın zamanla doğusu batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısında 2,5 ila 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta; fırtına anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde; Dalga: 3,0 ila 4,0m; Görüş: Zayıf.

EGE

Hava Durumu; Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, Kuzey Ege’nin kuzeyi karla karışık yağmurlu; Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 7 ila 9; Güney Ege’de kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6, zamanla kuzeyi 6 ila 8, güneyi 5 ila 7 kuvvetinde; Dalga: güneyi 1,5 ila 2,5m, zamanla 3,0 ila 4,0m, kuzeyi 4,0 ila 5,0m, Görüş: orta, Kuzey Ege’de zayıf.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, batısı gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yarın sabah saatlerinden itibaren batısında 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu, güneyinde sabah saatlerine kadar güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5m; Görüş: İyi.