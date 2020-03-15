Tekirdağ’da otelde yangın

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir otelin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Tekirdağ-Malkara yolu üzerinde bulunan bir otelin çatı katında meydana geldi. Otelin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını görenler itfaiyeye haber verdi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın otelin tüm çatısını sararken, otel çalışanları ve otelde konaklayan müşteriler tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu dumanlar içerisinde kalan oteldeki yangını söndürdü. Olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Otelde maddi hasar meydana gelirken, yangında ölen ve yaralanan kimsenin olmaması rahat bir nefes aldırdı.

Kaynak: İHA