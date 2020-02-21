Tekirdağ'da "otobüs kazalarının önlenmesi" toplantısı yapıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valiliğince, otobüs kazalarının önlenmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Aziz Yıldırım, Türkiye'nin trafik kazalarında Avrupa'da ön sıralarda yer aldığını söyledi.

Yıldırım, 2018 yılında trafik kazalarında günde ortalama 18 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"18 çok büyük bir rakam. Bayram tatili ortalaması alındığında bu rakam yüzün üzerindedir. Bu rakamlar, bu konunun ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Sizler hepiniz, bizler hepimiz bu işten sorumluyuz. Öncelikle şoför istihdam eden bütün birimler, araçlarının donanımını tam yapmak, şoförlerini çok iyi eğitmek mecburiyetindeler. Özellikle şehir içi taşımacılıkta araçları kullanan şoförlerin belirli standartları vardır. Tavır, davranış, nezaket bunların hepsinin bir standardı var. Bu standartlara uyulması gerekiyor. Trafik kazalarının geçen yıla göre çok daha az olmasını temenni ediyorum."



Konuşmaların ardından polis memuru Müjdat Güngör, trafik kazaları konusunda sunum yaptı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Ali Dursun, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri Fatih Ünsal ve otobüs firma sahipleri katıldı.







Kaynak: AA