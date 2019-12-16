Tekirdağ'da otobüs terminalinde 13 düzensiz göçmen yakalandı
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 13 düzensiz göçmen yakalandı. Gündoğdu Turgut Mahallesi'nde devriye görevini yürüten polis ekipleri otobüs terminalindeki bir otobüste yabancı uyruklu kişiler olduğunu tespit etti.Yapılan kontrolde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma...
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 13 düzensiz göçmen yakalandı.
Gündoğdu Turgut Mahallesi'nde devriye görevini yürüten polis ekipleri otobüs terminalindeki bir otobüste yabancı uyruklu kişiler olduğunu tespit etti.
Yapılan kontrolde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında oldukları belirlenen Pakistan uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
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