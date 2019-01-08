Tekirdağ'da otomobil dereye uçtu! Tekirdağ'da, buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp dereye uçan otomobildeki 4'ü çocuk, 2'si kadın 8 kişi yaşamını yitirdi. Kazada ölenlerden Erkan Aslan'ın kanser hastası eşi Zehra Aslan'ın da pazar günü vefat ettiği ortaya çıktı. işte detaylar...

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