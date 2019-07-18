Tekirdağ’da otomobil koyun sürüsüne daldı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir otomobil koyun sürüsüne dalması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda koyun telef oldu.

Muratlı Küçük Sanayi mevkiinde Y.D. idaresindeki 59 NC 744 plakalı otomobil, bir anda yola çıkan koyun sürüsünün arasında girdi. Otomobilin çarpmasıyla yaklaşık 10 koyun telef olurken, otomobilde de maddi hasar meydana geldi. Kaza mahalline gelen emniyet ekipleri yolun güvenliğini sağlarken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA