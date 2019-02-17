Tekirdağ'da otomobil takla attı: 3 yaralı
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandıAlınan bilgiye göre, Çerkezköy'den Kapaklı istikametine...
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı
Alınan bilgiye göre, Çerkezköy'den Kapaklı istikametine giden Emirhan T. (25) idaresindeki 34 MNE 78 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı.
Savrulan otomobil, yön tabelasına çarptıktan sonra takla attı.
Kazada otomobil sürücüsü ile Ramazan Batuhan Kurt (24 ) ve Ege Gürsoy (22) yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Kapaklı-Çerkezköy kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.
Kaynak: AA
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