Tekirdağ'da otomobil üst geçit merdivenlerine çarptı: 2 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde kontrolden çıkıp üst geçidin merdivenlerine çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Kapaklı-Saray yolunun karayolu Büyükyoncalı Mahallesi'nde meydana geldi. Kapaklı istikametine giden Emrah Ergenç yönetimindeki 54 BP 189 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak üst geçidin merdivenlerine çarptı. Şiddetli çarpmada sürücü Emrah Ergenç ile yanında bulunan D.Ç., yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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DHA