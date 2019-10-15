Tekirdağ'da otomobil yol kenarındaki çukura devrildi: 2 yaralı
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, otomobilin yol kenarındaki çukura devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Ercan Meydan idaresindeki 16 NUM 43 plakalı otomobil, Çimendere Mahallesi çıkışında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında yaklaşık 5 metre...
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, otomobilin yol kenarındaki çukura devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Ercan Meydan idaresindeki 16 NUM 43 plakalı otomobil, Çimendere Mahallesi çıkışında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukura devrildi.
Kazada, sürücü Meydan ile araçtaki Elmalı Mahallesi Muhtarı Mehmet Çoban yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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