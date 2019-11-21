Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kişi yaralandı
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı. Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Muhittin Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Alın'a çarptı. Kazada yaralanan Alın, sağlık ekiplerince Çorlu...
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı.
Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Muhittin Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Alın'a çarptı.
Kazada yaralanan Alın, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, Alın'a çarptıktan sonra olay yerinden kaçtığı iddia edilen sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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