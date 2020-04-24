Tekirdağ’da poyraz etkili oluyor

Marmara Denizinin Tekirdağ kıyılarında poyraz etkili oluyor. Bazı gemilerin Tekirdağ'ın kıyılarına demirlediği gözlendi.

Havanın güneşli sıcak olmasına karşın Marmara Denizinin Tekirdağ kıyılarında hızı zaman zaman 50 kilometreye kadar ulaşan poyraz etkili oluyor. Marmara Denizinde etkili olan poyraz nedeniyle Uluslararası yük taşımacılığı yapan birçok yük gemisi Tekirdağ kıyılarına demirledi.

Kaynak: İHA