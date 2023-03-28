Tekirdağ'da sahte doktorluk yapan Ayşe Özkiraz tahliye edildi!

Tekirdağ'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde sahte doktorluk yapan Ayşe Özkiraz'ın yalanı ortaya çıkmış tüm Tükiye'de büyük yankı uyandırmıştı. O sahte doktor bugün 5. duruşmasında tahliye edildi.

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Tekirdağ'da sahte doktorluk yapan Ayşe Özkiraz tahliye edildi!

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesinde sahte diploma ile doktorluk yapan 21 yaşındaki Ayşe Özkiraz 5. Duruşmasında tahliye edildi. 25 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Geçtiğimiz ay 5. Asli Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada "dersimi aldım" diyerek tahliyesini talep etmiş. Beşinci kez cezaevinde SEGBİS yöntemiyle hakim karşısına çıkarken, sanığın avukatı da mahkemede hazır bulundu.

TEKRAR TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Sahte Doktor Ayşe Özkiraz, SEGBİS yöntemiyle katıldığı duruşmada savunmasını yaparak, “Bastırmış olduğum kimlik kartlarımı statümü yüksek tutmak için kullandım. Onun dışında hiçbir yerde kullanmadım. Maddi bir kazanç sağlamadım. Ameliyatlara girdiğimi kabul ediyorum. Bunu bir kez yaptım. Yaptığım hatanın bir bedeli olduğunu biliyorum. Dersimi aldım. Biyolojik ve psikolojik olarak kötü durumdayım. İlaç tedavisine başladım. Ailemden ve kamuoyundan özür dilerim. Ailemle, kardeşlerimle alay konusu oldum. Kardeşlerimin okullarında sen de mi sahte doktorsun diye dalga geçiliyor. Tahliyemi talep ediyorum” dedi. Mahkemede sahte doktor Ayşe Özkiraz hakkında özel belgede sahtecilik suçundan 1 yıl, resmi belgede sahtecilik suçundan 3 yıl, tabip unvanı kullanmaktan 4 yıl ve 18 bin TL adli para cezası verilerek tahliye kararı verildi.

Tekirdağ'da sahte doktorluk yapan Ayşe Özkiraz tahliye edildi!

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