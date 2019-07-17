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Tekirdağ'da servis araçları çarpıştı: 2 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde servis araçlarının çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Nuri Çıtak idaresindeki 66 DD 588 plakalı servis aracı ile Hüseyin Yalçıntaş idaresindeki 59 ABK 851 plakalı servis aracı, İsmetpaşa Mahallesi'nde çarpıştı.Kazada...

Tekirdağ'da servis araçları çarpıştı: 2 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde servis araçlarının çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nuri Çıtak idaresindeki 66 DD 588 plakalı servis aracı ile Hüseyin Yalçıntaş idaresindeki 59 ABK 851 plakalı servis aracı, İsmetpaşa Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kaynak: AA

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