Tekirdağ'da servis minibüsü kamyonla çarpıştı:  5 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, fabrikadaki işçilerin taşındığı servis minibüsü ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Çerkezköy- İstanbul Silivri ilçesi yolunun TEM gişeler kavşağında meydana geldi. Silivri yönüne giden fabrikadaki işçileri taşıyan Mehmet Bozkurt yönetimindeki 59 S 2984 plakalı servis minibüsü ile Cemal Balta'nın kullandığı 34 ZYV 53 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada kontrolden çıkarak yan yatan minibüsteki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerin kaza bölgesine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Çerkezköy ve Silivri'deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Kaynak: DHA