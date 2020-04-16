Tekirdağ'da servis minibüsüyle kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde servis minibüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Mehmet Bozkurt'un kullandığı 59 S 2984 plakalı işçi servisi minibüsü, Çerkezköy-Silivri yolu gişeler mevkisinde, Cemal Balta idaresindeki 34 ZYV 53 plakalı hafriyat kamyonuyla...
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde servis minibüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Mehmet Bozkurt'un kullandığı 59 S 2984 plakalı işçi servisi minibüsü, Çerkezköy-Silivri yolu gişeler mevkisinde, Cemal Balta idaresindeki 34 ZYV 53 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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