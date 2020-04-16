İstanbul13 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Tekirdağ'da servis minibüsüyle kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Tekirdağ'da servis minibüsüyle kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde servis minibüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Mehmet Bozkurt'un kullandığı 59 S 2984 plakalı işçi servisi minibüsü, Çerkezköy-Silivri yolu gişeler mevkisinde, Cemal Balta idaresindeki 34 ZYV 53 plakalı hafriyat kamyonuyla...

Tekirdağ'da servis minibüsüyle kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde servis minibüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Mehmet Bozkurt'un kullandığı 59 S 2984 plakalı işçi servisi minibüsü, Çerkezköy-Silivri yolu gişeler mevkisinde, Cemal Balta idaresindeki 34 ZYV 53 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.


Kaynak: AA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT