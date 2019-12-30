Tekirdağ’da şiddetli rüzgar kasıp kavuruyor

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşanan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı iş yerlerinin ve evlerinin giriş kapıları zarar gördü.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin giriş kapıları zarar gördü. Kuvvetli rüzgara karşı yürümekte zorlanan vatandaşlar kendilerini güvenli bir yere atmaya çalıştı. Akşam saatlerine doğru şiddetini arttıran rüzgar Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan inşaat halindeki binanın kapısına zarar verdi. Rüzgar nedeniyle malzemeler ve giriş kapısı uçtu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi de konuyla ilgili olarak vatandaşlara tedbirli olması uyarısında bulundu. Yarın da devam edecek olan kuvvetli sağanak yağış ve rüzgara karşı vatandaşların gerekli önlemleri alması istendi.

Kopan parçalar araçlara zarar verdi

Öte yandan, Çerkezköy Fevzipaşa Mahallesi'nde de şiddetli rüzgar nedeniyle çatıdan uçan parçalar cadde üzerindeki 2 araca hasar verdi. Sonrasında olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir evin çatısından düştüğü düşünülen parçaları toplayarak, yolu trafiğe açtı.

Kaynak: İHA