Tekirdağ'da sığırcıkların dansı güzel görüntüler oluşturdu
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, gökyüzünde birbirinden ilginç hareketler yapan sığırcık kuşları, görsel şölen oluşturdu. Kış aylarında sıklıkla görülen sığırcıklar, akşam saatlerine doğru Süleymanpaşa semalarında uçtu.Gökyüzünde dans edercesine uçan kuşlar, yaptıkları çeşitli...
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, gökyüzünde birbirinden ilginç hareketler yapan sığırcık kuşları, görsel şölen oluşturdu.
Kış aylarında sıklıkla görülen sığırcıklar, akşam saatlerine doğru Süleymanpaşa semalarında uçtu.
Gökyüzünde dans edercesine uçan kuşlar, yaptıkları çeşitli hareketlerle tarihi Orta Camisi'nin de yer aldığı karelerde güzel görüntüler oluşturdu.
Vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen doğal gösteri, havanın kararmasıyla sona erdi.
Kaynak: AA
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