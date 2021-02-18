Tekirdağ’da silahla vurulan uzman onbaşı hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesine bağlı Aydoğdu Mahallesinde meydana gelen olayda, 8. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli uzman onbaşı Turgay Eyüpoğlu ile S.K. arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma sırasında S.K.'nın yanında bulunan silahla uzman onbaşı Tugay Eyüpoğlu'na ateş etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralanan Uzman Onbaşı Eyüpoğlu, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Şehir Hastanesine kaldırıldı. Uzman onbaşı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

POLİS ARAŞTIRMAYA BAŞLADI

Turgay Eyüpoğlu'nu vuran zanlı S.K gözaltına alınırken emniyetteki işlemleri devam ediyor. Bölgeye gelen polis ekipleri, olaya ilişkin inceleme ve araştırmalarını sürdürüyor.