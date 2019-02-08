Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 ölü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde iki kişi arasından çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Hacıevat Mahallesi Mutlu Sokakta Serkan K. (34) ve Aytekin P. arasından çıkan tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Aytekin P. tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aytekin P. gözaltına alındı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Serkan K. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

















Kaynak: AA