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Tekirdağ'da silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı

Kapaklı ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'da silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, iki aile arasında Atatürk Mahallesi Şükran Sokağı'nda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahların kullanıldığı kavgada 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Mahsun Ş. ve Ömer Ş. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer 5 yararlıdan Fatih Ş'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kavgaya karıştıkları ileri sürülen Vahit E. ve Duran E'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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