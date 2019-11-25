İstanbul12 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Tekirdağ’da sis

Tekirdağ’da sis

Gece saatlerinde ilçe merkezi ve D - 110 karayolunda sis etkili oldu. Sürücülerin görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken, İstanbul - Çanakkale yolunu kullanan sürücülerin dikkatli olması istendi.

Tekirdağ’da sis

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gece yarısı çöken sis etkili oldu.

Gece saatlerinde ilçe merkezi ve D - 110 karayolunda sis etkili oldu. Sürücülerin görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken, İstanbul - Çanakkale yolunu kullanan sürücülerin dikkatli olması istendi.

Tekirdağ’da sis

Tekirdağ’da sis

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT