Tekirdağ'da şok ölüm! Cami önünde sırtında bıçak bulunan bir ceset bulundu

Tekirdağ'da bir caminin önünde bir kişi çevredeki vatandaşlar tarafından sırtından bıçaklanmış bir şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsın kimliğini ve cinayeti işleyenleri tespit ederken olay yerine gelen sağlık ekipleri ise cesedi inceleme yapmak için morga kaldırdı.