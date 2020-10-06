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  3. Tekirdağ'da şok ölüm! Cami önünde sırtında bıçak bulunan bir ceset bulundu

Tekirdağ'da şok ölüm! Cami önünde sırtında bıçak bulunan bir ceset bulundu

Tekirdağ'da bir caminin önünde bir kişi çevredeki vatandaşlar tarafından sırtından bıçaklanmış bir şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsın kimliğini ve cinayeti işleyenleri tespit ederken olay yerine gelen sağlık ekipleri ise cesedi inceleme yapmak için morga kaldırdı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Tarihi Fatih Camii avlusunda yaşanan olayda sabah saatlerinde cami avlusuna gelen vatandaşlar bir adamın sırtından bıçaklanmış bir şekilde yerde yüzükoyun yattığını gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulansla ölen 31 yaşındaki Burak Işık isimli kişiyi morga kaldırırken polis ise olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı.

Tekirdağ'da şok ölüm! Cami önünde sırtında bıçak bulunan bir ceset bulundu

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06 Ekim 2020 Salı 13:37
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