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Tekirdağ'da sosyal medyada asılsız koronavirüs paylaşımı yapan şüpheli yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sosyal medyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında asılsız paylaşım yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.E'nin sosyal medya hesaplarından "Çorlu'da çok sayıda kişide koronavirüs...

Tekirdağ'da sosyal medyada asılsız koronavirüs paylaşımı yapan şüpheli yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sosyal medyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında asılsız paylaşım yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.E'nin sosyal medya hesaplarından "Çorlu'da çok sayıda kişide koronavirüs tespit edildi" şeklinde asılsız paylaşımlar yaptığını tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.E.'yi "Halk arasında korku panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: AA




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