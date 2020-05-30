Tekirdağ'da suç makinesi olan hırsızdan şaşırtan savunma: ''Aha dayıya sor''
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir tekel büfeden yaklaşık 2 bin TL civarında para çalan ve yakalanıp nöbetçi mahkemece tutuklanan suç makinesi hırsız adliye çıkışı gazetecilerin “Niye yaptınız?” sorusuna; “Pişmanım abi, ödeyeceğim. İnanmazsan dayıya sor. Çok pişmanım. Çıkayım bir daha yapmayacağım'' yanıtını verdi.
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