Tekirdağ'da suç makinesi olan hırsızdan şaşırtan savunma: ''Aha dayıya sor''

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir tekel büfeden yaklaşık 2 bin TL civarında para çalan ve yakalanıp nöbetçi mahkemece tutuklanan suç makinesi hırsız adliye çıkışı gazetecilerin “Niye yaptınız?” sorusuna; “Pişmanım abi, ödeyeceğim. İnanmazsan dayıya sor. Çok pişmanım. Çıkayım bir daha yapmayacağım'' yanıtını verdi.