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  3. Tekirdağ'da suç makinesi olan hırsızdan şaşırtan savunma: ''Aha dayıya sor''

Tekirdağ'da suç makinesi olan hırsızdan şaşırtan savunma: ''Aha dayıya sor''

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir tekel büfeden yaklaşık 2 bin TL civarında para çalan ve yakalanıp nöbetçi mahkemece tutuklanan suç makinesi hırsız adliye çıkışı gazetecilerin “Niye yaptınız?” sorusuna; “Pişmanım abi, ödeyeceğim. İnanmazsan dayıya sor. Çok pişmanım. Çıkayım bir daha yapmayacağım'' yanıtını verdi.

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30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:14

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