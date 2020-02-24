Tekirdağ'da şüphe üzerine durdurulan araçta yakalanan 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette yakalanan ve hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumbağ Mahallesi'nde devriye sırasında durumundan şüphelendikleri kamyoneti durdurdu.

Ekipler, kamyonette çalıntı olduğu belirlenen çamaşır makinesi, buzdolabı, 2 fırınlı ocak ve demir profiller ele geçirdi.

Araçta bulunan İ.B.L, S.K. ve G.A. gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Çalıntı malzemeler ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA