Tekirdağ'da şüphe üzerine durdurulan araçta yakalanan 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette yakalanan ve hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumbağ Mahallesi'nde devriye sırasında durumundan şüphelendikleri kamyoneti durdurdu.Ekipler,...
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette yakalanan ve hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumbağ Mahallesi'nde devriye sırasında durumundan şüphelendikleri kamyoneti durdurdu.
Ekipler, kamyonette çalıntı olduğu belirlenen çamaşır makinesi, buzdolabı, 2 fırınlı ocak ve demir profiller ele geçirdi.
Araçta bulunan İ.B.L, S.K. ve G.A. gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Çalıntı malzemeler ise sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA
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