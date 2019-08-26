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Tekirdağ’da Suriye uyruklu PKK’lı yakalandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü adına faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu bir kişi yakalandı.

Tekirdağ’da Suriye uyruklu PKK’lı yakalandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü adına faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu bir kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü adına faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu A.E., gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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