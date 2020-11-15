Tekirdağ'da taciz skandalı: Yolda yürüyen kadına arkadan yaklaşıp saldırdı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda, 20 yaşındaki G.K. isimli genç kız, yolda yürürken arkasından yaklaşan 33 yaşındaki Emre Özturhan'ın cinsel saldırısına maruz kaldı. Anın şokunu atlattıktan sonra bağırarak yardım isteyen genç kıza tacizde bulunan Özturhan'ın 12 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Şeyh Sinan Mahallesi Eski Sanayi Sitesi'nde, 10 gün önce meydana gelen olayda, yolda yürüyen G.K. adlı genç kızı takip eden bir kişi, arkasından sarılıp, yere düşürmeye çalışarak elle tacizde bulundu. Olayın şokunu atlattıktan sonra bağıran genç kızın yardım çığlıkları karşısında panikleyen saldırgan, olay yerinden kaçtı.

12 AYRI SUÇTAN KAYDI VARMIŞ

Olayın ardından karakola giderek şikayetçi olan G.K., "Biraz hızlandım ama arkamdan gelip bana sarılarak yere düşürmeye çalıştı. Aynı zamanda elle tacizde bulundu. Ben şüpheliye direnerek bağırıp yardım isteyince, bırakıp geldiği yöne hızla kaçtı" şeklinde konuştu.

Polis ekiplerinin olayla ilgili olarak başlattığı soruşturma kapsamında, çevredeki güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen Özturhan'ın, cinsel taciz, kapkaç ve uyuşturucu kullanmak suçlarından 12 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlendi.

En son cinsel taciz suçundan hükümlü olduğu ve yakın zamanda denetimli serbestlik kapsamında cezaevinden çıktığı tespit edilen Özturhan, polisin evine düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen Emre Özturhan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.